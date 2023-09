Deschamps : « On aurait pu en mettre un peu plus ce soir »

Les Bleus de 1998 ont la banane ce jeudi soir.

Forcément heureux après le succès des Bleus contre l’Irlande, Didier Deschamps a tout de même regretté que ses joueurs n’aient pas appuyé un peu plus sur l’accélérateur au micro de TF1 : « Je n’ai pas à me plaindre, les joueurs font ce qu’il faut, même si on aurait pu en mettre un peu plus ce soir. » Exigeant, DD s’est ensuite montré globalement satisfait : « Je ne vais pas faire la fine bouche contre un adversaire qui avait beaucoup d’agressivité, ce n’est pas facile de trouver les solutions. On a été beaucoup plus dangereux qu’au match aller là-bas, donc c’est très bien. » …

FP pour SOFOOT.com