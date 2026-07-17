Deschamps ne fait pas de cadeau à ses joueurs

Deschamps ne fait pas de cadeau à ses joueurs

Impitoyable. Après la défaite en demi-finale contre l’Espagne, les Bleus n’ont plus vraiment la tête au Mondial , et ça se comprend. Alors qu’arrive la petite finale contre l’Angleterre, celle qui n’intéresse personne et qu’aucun joueur ne veut vraiment disputer, avec un sérieux turnover envisagé dans le onze de départ, Didier Deschamps n’a pas voulu lâcher de lest.

Hors de question de partir sur deux défaites

En effet, selon les informations de L’Équipe , le groupe espérait une soirée libre, jeudi, à Miami , histoire de décompresser après cette désillusion. Le sélectionneur, lui, ne compte pas terminer son mandat avec deux défaites et n’a donc pas cédé à un quelconque quartier, même pas avec un couvre-feu à minuit.…

EL pour SOFOOT.com