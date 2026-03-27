Deschamps n'est pas fan des coupures pubs pendant les matchs

Une belle Boston ? L’équipe de France a bien négocié sa première de l’année aux Amériques, Didier Deschamps peut sourire. Le sélectionneur des Bleus a d’abord salué la belle première période des siens. « C’est des choses intéressantes » , a souligné le boss, en mettant l’accent sur la maîtrise technique et les bonnes relations entre ses joueurs.

« Kylian va très bien »

Interrogé par TF1 à la fin du 16 ème France-Brésil, le futur retraité qui a pris le temps de dire que le Gillette Stadium le fatiguait à cause de la distance entre les vestiaires et le banc de touche, a insisté sur la nécessité de faire tourner ses joueurs lors de cette trêve internationale : « Kylian va très bien. C’était prévu qu’il joue une heure. Ousmane [Dembélé] aussi. Je discute avec eux pour ne pas prendre de risques. » …

UL pour SOFOOT.com