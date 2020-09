Deschamps, le retour des grains de sable

Oui, l'équipe de France a gagné en Suède. Oui, elle s'est imposée face à la Croatie. Et oui, les Bleus comptent six points après deux journées de Ligue des Nations, alors que Didier Deschamps a pu faire tourner un effectif dont les membres avaient une forme variable. Mais la vérité frappe : cette troupe reste indifférente aux questions de style et n'a pas maîtrisé grand chose lors de ses 180 dernières minutes passées sur une pelouse.

"Ça ne se fait pas en claquant des doigts. On va avoir du temps, on insistera et l'état d'esprit est là, il faut le garder, quelque soit le système. Celui-ci est loin d'être parfait, mais on doit passer par des périodes difficiles. Avoir des automatismes demande de la répétition. Après ces deux matchs, le système n'est pas condamné."Didier Deschamps

Le problème, pour Didier Deschamps, c'est les grains de sable. Au cœur du dernier printemps et d'un entretien donné à, le sélectionneur des Bleus s'est ainsi emporté : "(en juin 2017," Aux yeux de Deschamps, indifférent aux questions de style, le reste compte rarement : le haut niveau n'est qu'une affaire de résultats et la valeur esthétique du foot n'a qu'une place secondaire. À ça, un jour, Juanma Lillo a répondu ceci : "Mardi soir, dans ce cadre et malgré la victoire