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Deschamps : «La déception était là, mais on a eu l'opportunité de fabriquer des émotions»
information fournie par So Foot 19/07/2026 à 01:37

Deschamps : «La déception était là, mais on a eu l'opportunité de fabriquer des émotions»

Deschamps : «La déception était là, mais on a eu l'opportunité de fabriquer des émotions»

Pour la dernière. Didier Deschamps a dirigé son 187 e et dernier match à la tête de l’équipe de France lors d’une folle bataille contre l’Angleterre (4-6) Les Bleus étaient même menés… 4-0 à la mi-temps. C’étaient les pires 45 premières minutes des Bleus depuis 1945. La réaction de la seconde période n’aura pas suffi. Ce qu’a commenté Didier Deschamps à la fin du match. « Évidemment, c’est une défaite… Mais quand on est menés 4-0… On fait une première mi-temps imprésentable, a constaté DD sur la Six . Il y a eu une réaction, forcément. On a deux occasions d’égaliser à 4-4 . […] Je n’ai pas du faire ce qu’il faut en première mi-temps. Au moins, ça [la deuxième mi-temps] ressemble à quelque chose, même si la défaite fait mal. »

« On a raté notre match contre l’Espagne »

« C’était mieux de finir troisièmes [de la Coupe du monde] . On est partis avec beaucoup d’ambitions. […] On a raté notre match contre l’Espagne, voilà. Il n’y a pas tout à jeter, il y a un groupe avec de la qualité footballistique, il y a beaucoup de jeunes qui passeront encore les échelons. Il y a du matériel pour continuer à avoir de très beaux résultats. »

UL pour SOFOOT.com

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