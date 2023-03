information fournie par So Foot • 23/03/2023 à 18:32

Deschamps : « Griezmann a un rôle important »

Laissez couler le robinet.

À la veille de la réception des Pays-Bas à l’occasion du premier match des Bleus cette année dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Didier Deschamps n’a pas changé ses bonnes vieilles habitudes. « L’objectif reste le même, se qualifier pour la compétition , a-t-il déroulé. On va rencontrer la meilleure équipe sur le papier. Le but sera d’avoir plus le ballon que l’adversaire, les obliger à défendre (…) Il n’y a pas de rentrée tranquille, ça va nous demander d’être performants tout de suite. » …

CG, au Stade de France pour SOFOOT.com