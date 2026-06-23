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Deschamps : « C’était long »
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 03:39

Deschamps : « C’était long »

Deschamps : « C’était long »

« On a joué aux cartes. »

C’est par ce trait d’humour fin que s’est ouverte la conférence de presse de Didier Deschamps, tranquille – mais long – vainqueur de l’Irak en deuxième journée de ce Mondial états-unien. Lui était alors demandé ce que l’équipe de France avait fait pendant les 2h10 d’interruption du match à cause d’une alerte orageuse, réponse complétée par ces propos : « On attendait. On avait des créneaux et ils étaient sans arrêt repoussés… Je plaisantais avec les joueurs. Je comprends, c’est une question de sécurité, je n’en veux à personne, c’est comme ça. On s’adapte aux lois locales, ça ne m’énerve pas, mais je sais qu’il est bientôt le matin en Europe (sourire) . Le plus important, avec mon homologue Graham (Arnold, sélectionneur de l’Irak, NDLR) , c’était que les joueurs aient vingt minutes pour pouvoir s’échauffer et ne pas prendre de risque sur leur retour. C’est la première fois que ça m’arrive et la dernière, j’espère. C’était… long. D’autant plus qu’on enchaine dans quatre jours, mais l’essentiel est fait avec ces six points et la qualification pour la suite. »

TD, au Philadelphia Stadium pour SOFOOT.com

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