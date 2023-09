Deschamps apporte son soutien à Paul Pogba après son test positif à la testostérone

Aux soldats, le sélectionneur reconnaissant.

Interrogé par TF1 sur le test positif à la testostérone de Paul Pogba à l’issue de la défaite de l’équipe de France en Allemagne, Didier Deschamps a apporté son soutien au milieu de terrain de la Juventus. « Il y a tellement de choses qui lui tombent dessus à Paul que c’est difficile. J’ai échangé avec lui par message, j’aurai le temps de parler un peu plus avec lui dans les jours qui viennent pour avoir plus d’éléments , a réagi le sélectionneur, refusant de croire que l’international tricolore ait pu se doper sciemment. Je ne peux pas imaginer ça le connaissant, par rapport à tout ce qu’il a dans la tête, je me rappelle encore certaines discussions avec lui par rapport au vaccin et au Covid. Mais la substance elle y est, après savoir le pourquoi du comment… Je ne pense pas que lui-même sache, malheureusement. »

Didier Deschamps réagit au contrôle positif de Pogba à la testostérone dans #LeMag : …

TB pour SOFOOT.com