Des vacances en Europe cet été ? "On fera tout pour que ce soit possible", assure Jean-Yves Le Drian

Alors que l'Italie pousse à une reprise coordonnée des déplacements en Europe le 15 juin, le ministre des Affaires étrangères français ne ferme pas la porte à une réouverture des frontières européennes pour cet été.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian le 12 mars 2020. ( AFP / RYAD KRAMDI )

A quoi vont ressembler les vacances d'été en cette crise du coronavirus ? Alors que le Premier ministre Edouard Philippe doit faire des annonces jeudi sur la phase 2 du déconfinement, l'exécutif a déjà laissé entendre à plusieurs reprises que des vacances en France seront possibles, mais est resté beaucoup plus vague sur les départs à l'étranger, même en Europe. "On n'invite absolument pas les Français à réserver leurs vacances à l'étranger. Cette année l'idée est plutôt de passer ses vacances en France", a ainsi déclaré dimanche la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, alors que l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore la Grèce ont annoncé la réouverture prochaine de leurs frontières.

Quand la France va-t-elle rouvrir ses frontières aux Européens puis au reste du monde ? "Il faut à cet égard être à la fois dans l'ouverture progressive et nécessaire, et dans la prudence", a répondu mardi 26 mai le ministre des Affaires étrangères français. "Il y a pour la France, comme pour les pays voisins, deux phases dans le déconfinement : nous sommes dans la première, qui suppose des mesures progressives et un bilan, qui sera fait en fin de semaine, pour aborder la deuxième phase qui commencera le 2 juin. Dans cette première phase, les frontières extérieures de l'espace européen sont fermées jusqu'au 15 juin", a rappelé Jean-Yves Le Drian sur Franceinfo .

"À l'intérieur de l'Europe, aujourd'hui, il y a des contrôles, des restrictions de circulation, qui s'assouplissent progressivement. Ces limites sont en train de disparaître mais il va falloir appréhender la situation à la fin de la semaine pour voir si on peut aller au-delà de ces ouvertures , et surtout le faire après le 2 juin", a-t-il souligné.

Une réouverture des frontières le 15 juin ?

"Aujourd'hui, dans la phase de déconfinement dans laquelle nous sommes, (partir en vacances à l'étranger) n'est pas recommandé. Demain, si les informations sur la pandémie s'avèrent toujours positives, et que les pays européens progressivement ouvrent leurs frontières, alors il n'y a pas de raison . C'est ce que je souhaite, en tout cas on fera tout pour que ce soit possible", a-t-il néanmoins ajouté.

Pour le chef de la diplomatie française, il est logique que le déconfinement se fasse à un rythme différent selon les pays. "Certains pays ont été très touchés, comme le nôtre, l'Italie, l'Espagne ; d'autres beaucoup moins, comme le Portugal, les Pays baltes, etc. Il est logique que les pays aient pris des mesures séparées en fonction de l'agenda de la pandémie, et de la gravité. Mais progressivement, avec une bonne coordination européenne que nous souhaitons, on va pouvoir faire en sorte que l'espace intérieur se rouvre ", a-t-il assuré, alors que l'Italie pousse à une reprise coordonnée des déplacements en Europe le 15 juin.

"Pour les frontières extérieures, il est vraisemblable qu'elles seront toujours fermées après le 15 juin , parce que la pandémie se répand dans d'autres pays de manière extrêmement significative", a cependant expliqué M. Le Drian.