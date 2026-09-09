Des ultras du Real Madrid auraient entonné des chants racistes et islamophobes

Encore une belle occasion de se taire de manquée. À quelques heures de la rencontre face à l’Inter mardi soir, des ultras du club de la capitale espagnole se sont distingués par leur incommensurable bêtise en entonnant des chants antisémites et islamophobes. Selon RMC, « Juif que je vois, juif que je tue. L’Espagne est chrétienne, pas musulmane » a été repris en chœur. Un florilège de débilités sur lesquels le Real Madrid n’a pas encore communiqué.

Ces « supporters » ont également brûlé des drapeaux du Maroc en rapport à l’afflux de migrants à Ceuta survenu en juillet dernier et qui continue à susciter la polémique de l’autre côté des Pyrénées, avec comme slogan « Tous avec Ceuta » , selon le média espagnol Marca . AS assure avoir vu dans les tribune des « Ceuta n’est pas à vendre, Ceuta sera défendue ». La réaction du Real Madrid sera évidemment scrutée, d’autant plus que ces évènements ont eu lieu aux abords et à l’intérieur du Santiago-Bernabeu. …

MB pour SOFOOT.com