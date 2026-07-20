Des tremblements de terre en Espagne à cause de la Roja ?
La terre a tremblé. Le deuxième sacre mondial de l’Espagne dimanche soir , après avoir triomphé de l’Argentine (1-0), a eu des répercussions aussi bien sur terre que sous terre .
Des ondes sismiques ressenties dans plusieurs villes espagnoles
À Barcelone, Cadix, Grenade ou encore Algésiras, il y a eu plusieurs ondes sismiques au moment du but inscrit par Ferran Torres et lors du coup de sifflet final, comme l’a indiqué ce lundi le centre Geosciences de Barcelone.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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