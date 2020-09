Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des tonnes de nitrate d'ammonium stockées des années dans le port de Beyrouth Reuters • 11/09/2020 à 16:57









DES TONNES DE NITRATE D'AMMONIUM STOCKÉES DES ANNÉES DANS LE PORT DE BEYROUTH BEYROUTH (Reuters) - Plusieurs tonnes de matières hautement explosives, retrouvées dans le port de Beyrouth quelques semaines après l'explosion dévastatrice du 4 août, y ont été stockées pendant 15 ans, a déclaré vendredi le président libanais. Découvertes à l'entrée du port, 4,35 tonnes de nitrate d'ammonium y étaient stockées depuis 2005, a dit dans un communiqué Michel Aoun après une réunion avec les officiers supérieurs de l'armée supervisant les travaux dans le port dévasté. Il a ajouté que ces produits chimiques explosifs avaient été détruits en toute sécurité. L'explosion du 4 août au port de Beyrouth, qui a fait environ 190 morts, a été causée par une quantité bien plus importante de nitrate d'ammonium, environ 2.750 tonnes, stockées pendant environ six ans dans des conditions ne respectant pas les mesures de sécurité. L'armée a inspecté 143 conteneurs dans le port, qui contenait d'autres matières inflammables, a dit le président libanais. Des entrepôts du port, dont certains contiennent encore des marchandises malgré les dégâts causés par l'explosion, se sont enflammés jeudi, provoquant la panique dans la ville. (Raya Jalabi, version française Anait Miridzhanian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.