Des tatamis à l'Élysée ? Teddy Riner candidat surprise à la présidentielle

Le judoka français Teddy Riner après son sacre en +100 kg aux Jeux olympiques de Paris, le 2 août 2024 ( AFP / Jack GUEZ )

"Je m'appelle Teddy Riner et je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027" : Le quintuple champion olympique de judo a pris lundi la classe politique de court en se lançant dans la course à l'Elysée.

Dans une brève vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l'icône du sport français a fait une entrée fracassante dans la campagne présidentielle où les sondages donnent pour l'instant un avantage écrasant à Marine Le Pen (RN) devant Jean-Luc Mélenchon (LFI) et les autres candidats.

"Je sais ce qu'on va dire de moi: +Il est fou. Il n'est pas du sérail. Il n'a pas les codes. Il n'a jamais fait de politique+", explique le Guadeloupéen de 37 ans, avant de trancher: "Si refuser de baisser la tête et refuser le chaos fait de moi un fou, alors oui, je suis complètement fou."

Riner s'inquiète d'une France qui "s'effondre sous le poids de la dette", s'émeut de voir "un père ou une mère de famille serrer les dents en remplissant son caddie". Il déplore que "l'autorité de l'Etat a disparu" face aux "voyous", mais aussi "la lourdeur administrative" ou encore "qu'on puisse briser l'avenir d'un jeune juste parce qu'il n'a pas le bon réseau, le bon nom ou la bonne couleur".

"Page blanche"

Le judoka français Teddy Riner à l'Elysée, le 1er juin 2025 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

Dans une longue interview au Parisien, le colosse français (2,03 m pour 140 kg), onze fois champion du monde, ajoute qu'il compte poursuivre sa carrière sportive et participer aux JO-2028 de Los Angeles "si la fonction me le permet et si les Français m'y autorisent".

Sa décision de se présenter remonte à l'après JO de Paris, où il a vu "tout un pays se rassembler, fier, heureux. Puis se diviser quelques semaines après".

Même s'il y a "déjà beaucoup de candidats", il assure avoir l'intention d'"aller jusqu'au bout".

"Le seul risque que je vois aujourd'hui, c'est d'être résigné à choisir parmi deux possibilités, celles des extrêmes", avance le judoka, qui se dit ni de droite ni de gauche.

Peu de ses rivaux ont réagi.

L'ex-Premier ministre Édouard Philippe a estimé, avec un sourire, qu'il s'agissait d'un "candidat de poids". Ce nouveau concurrent lui fait-il peur? "Non non, je l'admire".

Son entourage a assuré à l'AFP que Teddy Riner se considère en mesure de gagner l'élection.

Erwan Lestrohan, de l'institut de sondages Odoxa, prévient cependant que si le judoka est très populaire, "ce capital sympathie ne se transformera pas nécessairement en capital électoral".

Les électeurs choisissent sur la capacité à gérer le pouvoir d'achat, l'international, ou encore l'éducation. "Autant de sujets sur lesquels Teddy Riner est une profonde page blanche pour les Français", souligne l'expert.

Réforme des retraites

Le judoka français Teddy Riner porte les deux médailles d'or olympiques, +100 kg et par équipe mixte, remportées au JO de Paris, le 5 août 2024 ( POOL / THIBAUD MORITZ )

Son programme "est prêt et il est solide", a néanmoins assuré son entourage à l'AFP.

Il le prépare depuis plusieurs mois avec une équipe d'experts, notamment un ancien ministre, selon cette source.

Interrogé par Le Parisien, il prône une réforme des retraites "car le système actuel ne tient pas". Il plaide aussi pour "augmenter le salaire net", ce qui "doit passer par des allègements de charges", et permettre "aux Français qui le veulent, d'augmenter leurs revenus en travaillant plus".

Il indique vouloir rapidement aller "sur le terrain" pour commencer sa campagne, financée par "des dons, des appels de fonds, mais également sur des fonds propres".

Teddy Riner avait déjà évoqué un engagement politique. Dès septembre 2025, il avait confié à l'AFP: "Si demain je rentre en politique, ce n'est pas pour avoir un poste de ministre, c'est pour avoir un rôle qui fait changer des choses. Pour moi le meilleur rôle, ce serait président".

Un autre champion olympique de judo français, David Douillet, avait lui été député et ministre des Sports sous Nicolas Sarkozy.

Se positionnant régulièrement sur des sujets de société, Riner avait été la cible en septembre de propos racistes après avoir évoqué dans l'émission Stade 2 son "angoisse" de "la montée de l'extrême droite" en France, qui le faisait "flipper".

Riner a aussi beaucoup investi dans des affaires. Proche du roi du Maroc Mohammed VI, il vivait ces dernières années entre Marrakech, "sa base arrière", et Paris, s'attirant des critiques sur son train de vie supposé dispendieux.

Le 15 octobre, la cour administrative d'appel de Versailles a conforté le fisc dans un redressement en 2019 lié au judoka et à sa société de location de voitures de luxe. Bercy avait épinglé son usage personnel de certains véhicules.