Des syndicats demandent une "augmentation significative" du Smic

Les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse FIDL, MNL, Unef et UNL, demandent une "augmentation significative du Smic" dans un communiqué commun mercredi, alors que le montant de la hausse devrait être annoncé le 15 décembre.

"Le gouvernement doit prendre la décision immédiate d'une augmentation significative du Smic dès le 1er janvier 2022", écrivent-ils.

Ils demandent aussi un relèvement des "minima de branche", une hausse du point d'indice dans la fonction publique, une augmentation des pensions de retraite, l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans.

On connaîtra mercredi le montant de l'augmentation automatique du Smic, après la publication par l'Insee du chiffre définitif de l'inflation à fin novembre.

Les premières estimations de l'inflation, à 2,8% sur un an, laissent présager une hausse "supérieure aux 0,6% annoncé par les experts", avait affirmé la ministre du Travail Elisabeth Borne la semaine dernière. Le panel d'économistes consulté avant chaque hausse avait tablé sur une augmentation comprise entre 0,5 et 0,6%.

Le ministère du Travail prévoit par ailleurs de consulter les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective (CNNCEFP), mercredi 15 dans l'après-midi, pour entendre leurs arguments concernant un éventuel "coup de pouce".

Mais certains, comme FO, dénoncent une consultation devenue "très formelle", et demandent que "soit rétabli un véritable et sincère débat contradictoire sur la réévaluation du Smic".

En octobre, le Smic avait déjà été augmenté exceptionnellement de 2,2% - et porté à un niveau brut horaire de 10,48 euros et mensuel de 1.589,47 euros - du fait d'une hausse des prix supérieure à 2% entre novembre 2020 et août 2021. C'était la première fois depuis 2011 qu'une hausse automatique intervenait hors 1er janvier.