Des supportrices lilloises et brestoises racontent des fouilles « honteuses » au stade Océane

Après les six préplaintes déposées par des supportrices lensoises contre Le Havre il y a une semaine, une dizaine d’autres supportrices réfléchiraient à faire de même. Selon différents témoignages recueillis par L’Équipe , quatre supportrices auraient déjà porté plainte et six autres devraient le faire dans les prochains jours. En cause, des fouilles très poussées décrites comme « honteuses », voire « hardcore » par les victimes.

Une supportrice du LOSC, qui s’était rendue au stade Océane début octobre, raconte la fouille qu’elle a subie : « J’ai bien senti sa main sur mon pubis. J’étais choquée. » Un cas visiblement pas isolé, puisqu’une autre supportrice de Lille raconte des faits similaires survenus le même jour, et qui apparaissent encore plus graves : « Là, elle m’a touché la poitrine avec ses deux mains. Elle est descendue avec les deux mains sur les fesses [puis] a avancé vers l’avant et touché l’entrejambe. » Une supportrice du Stade brestois, venue au stade le 20 août dernier pour la 2 e journée du championnat, parle quant à elle d’une « fouille hardcore » .…

CD pour SOFOOT.com