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Des supportrices des Girondins de Bordeaux victimes de fouilles abusives
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 22:53

Des supportrices des Girondins de Bordeaux victimes de fouilles abusives

Des supportrices des Girondins de Bordeaux victimes de fouilles abusives

Avant d’assister à la victoire de leurs protégés contre Bayonne samedi dernier en National 2, les supportrices des Girondins de Bordeaux ont été victimes de fouilles abusives selon un communiqué des Ultramarines Bordeaux 1987. « Plusieurs supportrices nous ont signalé des fouilles abusives réalisées par la sécurité privée de l’Aviron Bayonnais et les forces de l’ordre », indique le groupe ultra bordelais. D’après Ici Gironde , l’association luttant contre le sexisme Her Game Too avait déjà reçu, ce mercredi, une vingtaine de signalements sur sa plateforme.

En cause, des palpations exagérées jusqu’aux parties intimes . Les Ultramarines rappellent que « jamais l’intégrité physique et l’intimité des supportrices et des supporters ne doivent être violées afin qu’ils puissent entrer dans un stade » . Et d’ajouter : « Nous prenons ces abus très au sérieux et nous ne les laisserons pas passer. Nous invitons donc toutes les personnes ayant été victimes de ces agissements scandaleux à nous écrire afin d’envisager une action commune.»

MBC pour SOFOOT.com

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