Des supporters néerlandais pètent un plomb

Les feux d’artifice, c’étaient le 15 août messieurs dames. Utrecht et Go Ahead Eagles pensaient vivre un samedi soir tranquille à taper dans le ballon, il n’en a rien été, puisque leur match a été interrompu. En cause : les supporters d’Utrecht, qui, alors que leur équipe perdait 3-0, ont lancé des feux d’artifices en direction de la pelouse. Ces incidents surviennent dans un contexte brûlant . Depuis plusieurs semaines, les supporters d’Utrecht expriment leur mécontentement contre les résultats de leur club, seizième d’Eredivisie avec un petit point dans la musette.

Embed x.com…

MBC pour SOFOOT.com