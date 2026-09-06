Des supporters néerlandais pètent un plomb
Les feux d’artifice, c’étaient le 15 août messieurs dames. Utrecht et Go Ahead Eagles pensaient vivre un samedi soir tranquille à taper dans le ballon, il n’en a rien été, puisque leur match a été interrompu. En cause : les supporters d’Utrecht, qui, alors que leur équipe perdait 3-0, ont lancé des feux d’artifices en direction de la pelouse. Ces incidents surviennent dans un contexte brûlant . Depuis plusieurs semaines, les supporters d’Utrecht expriment leur mécontentement contre les résultats de leur club, seizième d’Eredivisie avec un petit point dans la musette.
Embed x.com…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer