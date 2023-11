information fournie par So Foot • 04/11/2023 à 22:42

Des supporters de Toulon provoquent l’interruption du match face à Jura Sud

Même loin du feu des projecteurs…

Ce ne devait être qu’une banale rencontre du groupe A de National 2, mais le duel entre Jura Sud Foot et le Sporting Club de Toulon a été quelque peu mouvementée. Mal embarqués, les Varois encaissent un premier but d’entrée de jeu à la suite d’un lob de Sanounou Sidibé sur Simon Ternynck avant de voir Oumar Diop écoper d’un rouge dix minutes après le coup d’envoi. Pas de quoi arranger les affaires du Sporting, actuellement 9 e (sur 14) de son groupe et dont la dernière victoire remonte au 23 septembre dernier.…

JD pour SOFOOT.com