Des supporters de Manchester United protestent contre la réintégration de Mason Greenwood

Pas attendu comme le Messie.

Alors que la saison de leur club va reprendre ce lundi soir à 21 heures avec la réception de Wolverhampton, certains supporters de Manchester United ont un autre programme en tête. Selon The Athletic , un groupe de fans a en effet prévu plusieurs manifestations pour protester contre la réintégration de Mason Greenwood dans le groupe des Red Devils et inviter la direction à se prononcer plus durement sur son cas. Le joueur de 21 ans n’a plus joué depuis le mois de janvier 2022 et son arrestation à la suite de la diffusion d’une agression sexuelle présumée sur les réseaux sociaux. L’attaquant a vu les poursuites judiciaires contre lui être abandonnées en février dernier après l’arrivée de nouveaux éléments dans l’enquête et la rétractation de plusieurs témoins.…

ARL pour SOFOOT.com