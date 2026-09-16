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Des supporters de la Roma interdits de stade après des saluts fascistes
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 15:24
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Des supporters de la Roma interdits de stade après des saluts fascistes

Des supporters de la Roma interdits de stade après des saluts fascistes

Une désespérante impression que les choses n’avanceront jamais. Seize supporters de la Roma ont été interdits de stade par la police italienne après le recensement de gestes fascistes en marge d’une rencontre opposant le club de la capitale italienne et l’Atalanta le 5 septembre dernier (2-1).

Cette sanction s’étend sur l’ensemble du territoire transalpin et va jusqu’à une interdiction de stade pour toutes les rencontres de la sélection nationale. Les peines s’étendent d’une à cinq années et il est également rapporté que des tee-shirts à l’effigie du nazisme ont même été confectionnés par ces ‘stylistes’ de la bêtise.…

MB pour SOFOOT.com

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