information fournie par So Foot • 04/12/2023 à 14:17

Des supporters belges s’offrent une bataille de boules de neige géante

Voilà encore un exemple de supporters violents.

Avec les températures négatives, viennent les premiers flocons. En périphérie de Bruxelles pourtant, on a trouvé comment mêler froid et plaisir . Les supporters de l’Union saint-gilloise et du Cercle Bruges se sont en effet réchauffés les cœurs ce dimanche soir, grâce à une immense bataille de boules de neige dans les tribunes du stade Joseph Marien.…

LP pour SOFOOT.com