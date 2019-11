«Dès son enfance, Mbappé a compris qu'il était spécial», confie Vadim Vasilyev

Epris de la France, où il a vécu à Paris de 3 à 7 ans, et féru de sa culture, Vadim Vasilyev s'est récemment reconverti comme intermédiaire dans le football. Dans un salon cossu d'un hôtel de la principauté, l'ancien vice-président de Monaco, congédié de son poste le 14 février 2019, s'est très longuement confié en ce pluvieux lundi de novembre. L'ex-diplomate de 54 ans, élu dirigeant européen de l'année en 2017, a jeté un pont entre le passé et l'avenir. Avec franchise, gourmandise et passion.Votre départ de Monaco est-il aujourd'hui digéré ?VADIM VASILYEV. Au début c'était dur. Je ne suis, par exemple, retourné que récemment au stade Louis-II. Mais j'ai pris du plaisir à voir Monaco battre Brest 4-1 fin septembre. La page est donc tournée. La cicatrice, refermée.Avez-vous vécu votre éviction comme une injustice au regard des bons résultats obtenus depuis votre arrivée en janvier 2013 ?Le monde du football est un peu cruel. Dans ce milieu, tu paies cash. Ta moindre erreur peut faire basculer l'équilibre dans le bon ou le mauvais sens. Il faut accepter ces choses-là. Je ne voyais pas la fin si tôt. Je n'ai pas vu le coup venir. C'est le choix du propriétaire (NDLR : son compatriote Dmitri Rybolovlev). Je n'ai pas à juger.Quels sont vos rapports, depuis, avec Dmitri Rybolovlev ?Notre relation a été mise à l'épreuve, ça arrive. C'est ma vie privée, et je ne veux pas en dire davantage. De 2013 à 2019, Vadim Vasilyev a été le bras droit du président de l'AS Monaco Dmitri Rybolovlev./LP/Frédéric Dugit Licencié en janvier, votre ancien coach Thierry Henry vient de retrouver un poste à l'Impact de Montréal. Lui prédisez-vous un bel avenir dans ce métier ?C'est un bon choix. Il aura moins de pression à Montréal, plus de temps pour structurer et lancer son projet. Je pense qu'il a beaucoup à apprendre. L'expérience est très importante à ce poste. Mais il a tous les ...