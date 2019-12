Des smartphones à petit prix, taillés pour les jeunes : notre sélection à moins de 200 euros

Plus besoin de dépenser 1 000 euros, ou parfois même davantage, pour s'offrir un smartphone dernier cri et performant. Les appareils à petits prix - moins de 200 euros - étaient il n'y a pas si longtemps très en deçà du minimum requis en matière de performances et de qualité graphique. Ce n'est plus le cas, notamment grâce à l'offensive de nouvelles marques chinoises qui profitent à plein de la baisse des coûts des composants électroniques, écrans et autres batteries désormais produits en énormes quantités.Voici quatre modèles qui prouvent que petits prix ne riment plus forcément avec médiocrité. Chacun dans leur style, ils font, certes, quelques concessions, du côté de la vitesse d'exécution de leurs processeurs pour certains ou du côté de la qualité photo pour d'autres, mais se révèlent de très bonnes affaires pour les budgets serrés et pour les ados qui souhaitent dépenser l'argent reçu à Noël ou leurs étrennes sans pour autant caser complètement leur tirelire.1. Xiaomi Redmi Note 8T : polyvalent et photographeDifficile de faire plus complet et équilibré que ce Redmi 8T, l'un des tout derniers modèles de la petite marque chinoise qui monte, Xiaomi. Il succède au Redmi Note 7, déjà salué par les sites spécialisés en téléphonie mobile, et y récolte d'excellentes notes de test. On apprécie particulièrement sa qualité en mode photo, grâce à quatre capteurs arrière qui combinent chacun leurs atouts. Le premier, à 48 mégapixels, est un grand-angle à ouverture large (f/1,8) facilitant la prise de clichés en lumières basses. Il est épaulé par un objectif très grand angle, un autre « macro » (pour les photos de très près) et un dernier permettant de jouer sur la profondeur de champ et flouter l'arrière-plan d'un portrait par exemple.Prix : 199 eurosGigaset GS 195 : l'écolo made in GermanyMarque allemande spécialiste de la téléphonie fixe, Gigaset est également fabricant ...