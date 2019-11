Des risques d'extinction planent sur un tiers de la flore tropicale africaine

L'Afrique de l'Ouest, l'Ethiopie, la Tanzanie et le sud de la RDC sont exposés aux plus fortes pressions, selon la première évaluation réalisée à l'échelle continentale.

Près d'un tiers - 31,7 % - de la flore tropicale africaine serait menacée d'extinction, selon une étude publiée mercredi 20 novembre dans la revue Science Advances, qui fournit la première évaluation réalisée à l'échelle continentale sur le sujet. L'Afrique de l'Ouest, le centre de la Tanzanie, l'Ethiopie et le sud de la République démocratique du Congo (RDC) y sont identifiés comme les régions où s'exercent les plus fortes pressions sur la biodiversité, avec des risques d'extinction pouvant dépasser 76 % dans les montagnes éthiopiennes ou 67 % dans le delta intérieur du Niger.

Comparées à la faune, dont la grande majorité des espèces de mammifères et d'oiseaux ont été répertoriées et classées sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature (UICN), les plantes demeurent le parent pauvre de cette surveillance planétaire, en dépit du rôle qu'elles jouent dans la pérennité des écosystèmes.

Le déclin de la nature se déroule à un rythme sans précédent

Seulement 8 % des 352 000 espèces de plantes recensées à travers le monde ont fait l'objet d'une évaluation de l'UICN. Ce chiffre vaut aussi pour les zones intertropicales où la biodiversité demeure pourtant la plus riche. Le nombre considérable d'espèces et l'exigence des méthodologies utilisées par l'UICN expliquent en grande partie cette connaissance lacunaire. Mais il apparaît difficile de se satisfaire de cette situation alors que le déclin de la nature se déroule à un rythme sans précédent, comme l'a montré le rapport de l'IPBES (Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques) publié en mai.

