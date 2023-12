Des retrouvailles Messi-Ronaldo en février

On dit merci à l’Arabie Saoudite de rendre ça possible.

L’information d’un match d’exhibition entre Al-Nassr et l’Inter Miami avait déjà fuité le mois dernier mais la franchise floridienne avait alors démenti. Simple jeu de bluff ou pas, c’est désormais officiel. La Riyadh Season Cup se déroulera entre fin janvier et début février et ce tournoi amical sera l’occasion de voir s’affronter l’Inter Miami et Al-Nassr. Autrement dit, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se retrouveront sur un terrain de football en 2024.…

LP pour SOFOOT.com