Des restrictions de circulation en raison de la neige dans le nord et l'est

Les bus scolaires n'ont pas circulé dans plusieurs départements du Grand Est jeudi ou ne circuleront pas vendredi en raison d'un "épisode neigeux remarquable" qui touche également les Hauts-de-France et a contraint certaines préfectures à prendre également d'autres restrictions de circulation.

Les Ardennes, l'Aisne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Nord, les Vosges, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Territoire-de-Belfort et l'Aisne sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas. Le Pas-de-Calais l'est à la fois pour la neige et verglas, crues et inondations.

Dans les Vosges, la Meuse, en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, les bus scolaires ont été annulés dès mercredi soir pour la journée de jeudi.

Les préfectures du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont annoncé en fin de matinée que les élèves du département pouvaient "dès à présent rejoindre leur domicile afin d'éviter un engorgement des axes routiers".

Les préfectures des Ardennes, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges et du Pas-de-Calais ont également suspendu les transports scolaires pour vendredi.

La plupart de ces interdictions sont en vigueur jusqu'à vendredi 14H00, certains départements comme la Meuse ayant ensuite prévu des exceptions pour certaines lignes de bus afin que les élèves internes puissent regagner leur domicile pour le week-end, si les conditions le permettent.

Dans le Haut-Rhin, "d'importants cumuls sont annoncés pour la nuit de jeudi à vendredi (jusqu'à 25 cm en plaine, avec neige tenant au sol)", souligne la préfecture dans un communiqué.

Le département alsacien avait déjà mis en place une limitation de vitesse à 70 km/heure sur toutes les routes nationales et autoroutes du département pour les véhicules de plus 3,5 tonnes.

La Meurthe-et-Moselle a fermé aux poids lourds une portion de route nationale, entre Crusnes et la frontière avec la Belgique. Une zone de stockage de poids lourds a été mise en place à Mont-Saint-Martin, à proximité des frontières avec la Belgique et le Luxembourg.

Sur le relief des Vosges, 20 à 40 cm de neige sont attendus dès 500 m d'altitude, de même que sur le relief du Jura au-dessus de 800 à 1.000 m d'altitude.

Dans le Pas-de-Calais, qui outre la neige est aussi sous surveillance crue et inondations, les pompiers ont signalé une quarantaine d'interventions dans la journée, dans le secteur de Montreuil-sur-Mer, pour des chaussées inondées. La petite ville d'Etaples a été la plus touchée, la circulation y étant fermée partiellement.

