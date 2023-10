Des responsables chinois et russe fustigent les pays "créant des problèmes"

Un haut responsable de l'armée chinoise et le ministre russe de la Défense ont accusé lundi certains pays de vouloir "créer des problèmes" en Asie et ailleurs, à l'occasion d'un forum sur la défense à Pékin.

Les deux hommes ont chacun prononcé un discours au Forum Xiangshan, qui réunit militaires et diplomates de 90 pays.

La Chine tient ce forum en l'absence d'un ministre chinois de la Défense en poste, après l'annonce la semaine dernière du renvoi, sans explications officielles, de Li Shangfu.

S'exprimant en ouverture de la conférence, le général Zhang Youxia, vice-président de la Commission militaire centrale, a dit s'inquiéter de l'influence de "certains pays" sur le reste du monde, semblant ainsi adresser une critique voilée aux Etats-Unis.

"Dans le monde d'aujourd'hui, les points chauds se succèdent. La douleur de la guerre, du chaos et de l'agitation, ainsi que la perte de vies humaines, se manifestent constamment", a déclaré le général.

"Certains pays, par crainte que le monde puisse se stabiliser, créent délibérément des problèmes, s'immiscent dans des questions régionales, s'ingèrent dans les affaires internes d'autres pays et fomentent des révolutions de couleur", a-t-il estimé.

"Pour servir leurs intérêts égoïstes, ils enfoncent des clous partout. Ils créent de nombreux conflits géopolitiques artificiels, puis prêchent l'impartialité tout en favorisant en réalité l'une des parties, ce qui rend les situations régionales complexes et insolubles", a-t-il ajouté.

"En coulisses, ils distribuent des couteaux et n'hésitent pas à provoquer des guerres, s'assurant ainsi que ce sont eux qui profitent du chaos", a-t-il conclu.

Mais le général a également indiqué que Pékin souhaite améliorer les communications entre armées avec Washington, avec qui les tensions ont grimpé autour de la mer de Chine du Sud - un territoire disputé - et de Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire.

"Nous sommes aussi disposés à développer les relations militaires entre la Chine et les États-Unis conformément aux principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération gagnant-gagnant", a-t-il déclaré.

Prenant la parole après le général chinois, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a accusé Washington de vouloir créer de l'instabilité en Asie.

Russian Defence Minister Sergei Shoigu attends the Xiangshan Forum, which Beijing bills as its answer to the Shangri-La Dialogue in Singapore ( AFP / Pedro PARDO )