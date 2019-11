Des repas zéro déchet à Montpellier

Elles veulent « passer du jetable au réutilisable ». Lancé à Montpellier (Hérault) en avril par Adeline Lefebvre et Clémence Hugot, LoopEat propose des repas zéro déchet grâce à des conteneurs alimentaires consignés (10 €). « Un geste simple et gratuit pour changer les habitudes de consommation et les mentalités. Car la fabrication des emballages classiques, qui finissent à la poubelle, nécessite beaucoup de matières premières et de ressources en CO2 », résume Adeline.Une quinzaine de restaurants partenairesIngénieure informatique, elle a eu un déclic l'an dernier : « J'ai croisé la fondatrice de ReCircle à Paris, projet similaire implanté en Suisse. Ça m'a donné envie de m'impliquer aussi. J'ai quitté mon boulot pour monter l'entreprise... » Aujourd'hui, une quinzaine de restaurateurs locaux sont partenaires. Après s'être inscrits sur Loopeat.fr, les clients peuvent aussi être livrés à domicile grâce aux Coursiers montpelliérains : cinq ex-employés de grandes plates-formes qui proposent « une alternative locale et éthique » aux livraisons classiques. « Nous circulons uniquement à vélo et pratiquons des tarifs équitables pour nos salariés et nos partenaires », assure Yannick Plan, un des associés. LIRE AUSSI > Dix conseils pratiques pour limiter le gaspillage alimentaireLe « rapprochement naturel » avec LoopEat autour de ces valeurs communes a été soutenu par une campagne de financement participatif qui vient de s'achever. Les deux sociétés ont récolté plus de 10 000 € pour développer leur activité grâce aux dons des internautes. En pleine Semaine européenne de la réduction des déchets, cela ne pouvait pas mieux tomber. Le Parisien, partenaire de la consultation «Comment agir ensemble dès maintenant pour l'environnement ?», initiée par Make.org, vous invite à proposer vos idées et voter sur celles des autres participants dans le module ci-dessous. Vous serez informés des ...