Des ralentisseurs trop hauts, mal situés... le grand n'importe quoi sur les routes

Quand les panneaux « zone 30 » ou « Attention enfants » n'ont plus d'effet, que même les radars de vitesse pédagogique n'incitent pas les automobilistes à lever le pied quand ils arrivent en ville, les élus n'ont souvent pas d'autre choix que d'installer des dos-d'âne sur la chaussée. Une arme hyper efficace pour « casser la vitesse ». Mais sur les 400 000 ralentisseurs installés en France, une majorité ne respecterait pas les normes officielles de hauteur ni d'emplacement strictement fixées par la loi. C'est ce que dénonce l'association Pour une mobilité sereine et durable. Cette ONG défend des conducteurs dont le véhicule a été endommagé ou qui ont été victimes d'un accident après avoir roulé sur une portion de chaussée surélevée.Un automobiliste vient ainsi d'obtenir en justice la condamnation du maire de Saint-Jean-le-Vieux (Ain) à la suite de l'installation d'un ralentisseur non conforme. « De plus en plus de gens nous contactent pour nous signaler des irrégularités et nous demander comment procéder pour faire détruire un ralentisseur hors norme ou illégal » explique le président de l'association, Thierry Modolo-Dominati. Le tribunal exige la destruction d'un ralentisseur pas aux normesDans l'Ain, le tribunal administratif a considéré que le ralentisseur incriminé était trop haut et que l'axe sur lequel il a été construit était trop fréquenté. Ce que conteste le premier édile de Saint-Jean-le-Vieux qui a décidé de faire appel.« Il n'y a pas 7000 véhicules par jour sur cette départementale mais moins de 1800 véhicules et si nous avons installé ce ralentisseur sur cette route, c'est pour protéger les habitants qui réclamaient plus de sécurité, argumente Christian Batailly, maire de Saint-Jean-le-Vieux. D'ailleurs, cela a produit un effet positif puisque la vitesse a baissé à cet endroit à 25 km/h en moyenne. Avant, 15 % des automobilistes circulaient à plus de ...