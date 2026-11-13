Des "progrès" en vue de finaliser l'accord de l'OMS sur les pandémies

Le logo de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 17 mai 2026 à Genève, en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont annoncé vendredi avoir enregistré des "progrès significatifs" lors d'une nouvelle session de négociations sur un élément clé du traité sur les pandémies qui bloque sa finalisation depuis un an et demi.

Au terme de deux semaines de discussions à Genève, les pays du Groupe de travail intergouvernemental (GTI) ont réaffirmé leur engagement à finaliser d'ici mai 2027 l'annexe relative au système d'accès aux agents pathogènes et de partage des avantages (PABS), qui doit compléter l'Accord de l'OMS sur les pandémies.

Lorsque les États membres de l'OMS avaient conclu cet accord en mai 2025, ils avaient différé la négociation de ce mécanisme clé, qui n'a pu être finalisé malgré huit réunions du GTI tenues depuis juillet 2025.

Ce mécanisme doit définir les modalités de partage de l'accès aux agents pathogènes à potentiel pandémique, ainsi que les avantages qui en découlent, tels que les vaccins, les tests et les traitements.

Les discussions de cette neuvième réunion ont notamment permis d'avancer sur les modalités de partage des avantages dans le cadre d'un système juridiquement contraignant, ainsi que sur la répartition des rôles entre les différents partenaires, a indiqué l'OMS dans un communiqué.

Les négociateurs ont également approfondi les discussions sur l’accès aux agents pathogènes à potentiel pandémique - incluant le partage de matériel biologique et de données sur les séquences - tout en examinant le rôle que pourraient jouer les laboratoires et d’autres partenaires techniques dans le soutien au système.

"Nous avons réalisé des progrès significatifs, tant sur les dispositions relatives au partage des avantages que sur celles concernant l'accès", a déclaré l'ambassadeur brésilien Tovar da Silva Nunes, coprésident du bureau du GTI.

L'objectif est de mettre en place "un système pratique, équitable et capable d'apporter des bénéfices en matière de santé publique au moment où ils sont le plus nécessaires", a-t-il rappelé.

Sa co-présidente française, l'ambassadrice Anne-Claire Amprou, a également salué l'esprit "remarquablement constructif" des échanges et la "détermination manifeste" des Etats membres à trouver un terrain d'entente.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lui de nouveau appelé les délégations à "concrétiser" leur engagement.

Trois autres sessions de négociations sont prévues en janvier, février et mars, avec l'objectif maintenu de fixer les modalités du PABS avant la 80e Assemblée mondiale de la Santé de mai 2027.