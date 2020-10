Des prix cassés pour la "fête de la VOD"

Du 8 au 11 octobre, huit plateformes françaises proposent leurs films à 2 euros à la location et 5 euros à l'achat.

Un écran de télévision montrant l'interface du service de VOD américain Netflix. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Jusqu'au 11 octobre, profitez de la "fête de la VOD". Huit plateformes françaises de cinéma à la demande cassent les prix jusqu'à dimanche, espérant prolonger l'engouement exceptionnel dont elles ont bénéficié pendant le confinement et créer de nouvelles habitudes. Ces plateformes publiques ou privées - Arte VOD, Canal VOD, FilmoTV, La Cinetek, La Toile, Orange VOD, Universciné et Vidéofutur -, qui se développent dans l'ombre des géants sur abonnement comme Netflix, proposent leurs films à 2 euros à la location et 5 euros à l'achat .

L'opération, calquée sur la fête du cinéma, ambitionne avec cette 5e édition, de fidéliser les clients qui ont découvert ces services lors du confinement. Cloîtrés chez eux, les Français se sont rués sur les plateformes américaines comme Netflix et Apple TV, mais aussi, dans une moindre mesure, sur ces acteurs. Sur ces plateformes françaises, " les chiffres étaient multipliés par deux ou trois pendant le confinement ", souligne auprès de l'AFP Bruno Delecour, président de l'association qui promeut ce modèle. "On a vu les usages exploser", ajoute-t-il, confiant dans le fait que l'achat et la location sur internet rentrent dans les moeurs.

Ces plateformes sont vues par les professionnels comme un moyen de lutter contre le piratage et une nouvelle source de revenus , mais elles souffrent d'une confusion avec les géants sur abonnement. Leur catalogue offre nouveautés comme films de patrimoine, blockbusters américains comme films d'auteurs français ou européens. La "fête de la VOD" est notamment soutenue par le Centre national de la cinématographie (CNC), qui estime qu'elle permet de valoriser les œuvres françaises. L'institution avait déjà permis, pendant le confinement et la fermeture des salles de cinéma, à des films tout juste sortis d'être proposés en ligne, sans attendre les quatre mois réglementaires.

En 2019, 40 millions de films ont été achetés ou loués par des Français sur des plateformes de VOD, dont environ 38% d'œuvres françaises.