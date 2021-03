"Des preuves très rassurantes" de la sûreté du vaccin d'AstraZeneca, assure son codéveloppeur

Alors qu'un bon nombre de pays ont suspendu les injections d'AstraZeneca après des cas de thromboses non expliqués, le directeur du Oxford Vaccine Group assure qu'il n'y a pas eu d'augmentation du phénomène de caillot sanguin au Royaume-Uni, où le vaccin a été majoritairement administré.

(Photo d'illustration) ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Après le signalement d'effets secondaires "possibles", mais sans lien avéré à ce stade, près d'une dizaine de pays ont suspendu par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Dans ce contexte, le professeur Andrew Pollard, directeur du Oxford Vaccine Group qui a développé le vaccin avec le groupe pharmaceutique suédo-britannique, a tenu à défendre son sérum.

Il y a "des preuves très rassurantes qu'il n'y a pas d'augmentation du phénomène de caillot sanguin ici au Royaume-Uni , où la plupart des doses en Europe ont été administrées jusqu'à présent" a déclaré-t-il déclaré lundi 15 mars à la BBC. Il a souligné l'importance de poursuivre la vaccination contre le coronavirus, maladie qui présente un "énorme risque" pour la santé.

Dans un communiqué publié dimanche, AstraZeneca a indiqué qu'un "examen attentif de toutes les données de sécurité disponibles sur plus de 17 millions de personnes vaccinées dans l'Union européenne et au Royaume-Uni" avec son vaccin "n'a apporté aucune preuve d'un risque accru d'embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde (TVP) ou de thrombocytopénie dans aucun groupe d'âge, de genre, de lot ou de pays particulier".

"Environ 17 millions de personnes dans l'Union européenne et au Royaume-Uni ont maintenant reçu notre vaccin , et le nombre de cas de caillots sanguins signalés dans ce groupe est inférieur aux centaines de cas auxquels on pourrait s'attendre dans la population générale", a comparé le Dr Ann Taylor, médecin chef, dans ce communiqué.

Ces pays qui ont suspendu la vaccination avec AstraZeneca

Le gouvernement néerlandais a décidé dimanche de suspendre l'utilisation de ce vaccin par précaution, jusqu'au 28 mars inclus, après que des "effets secondaires possibles" ont été rapportés au Danemark et en Norvège avec le vaccin AstraZeneca, sans lien avéré à ce stade, selon le ministère de la Santé.

Plus tôt dans la journée, l'Irlande avait pris la même décision après le signalement en Norvège de quatre nouveaux cas graves de caillots sanguins chez des adultes vaccinés. La Norvège, qui a signalé samedi également des hémorragies cutanées chez des jeunes vaccinés, avait suspendu le vaccin la semaine dernière, comme le Danemark, l'Islande et la Bulgarie.

En France, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont suspendu la vaccination de leur personnel après la survenue d'effets indésirables chez un pompier.