Des pochons de cannabis à l’effigie de Mbappé

Nos régions ont du talent.

Alors que Kylian Mbappé fait beaucoup parler quant à son avenir au Paris Saint-Germain, le capitaine des Bleus est en passe de devenir une égérie contre son gré. En effet, Le Parisien révèle une histoire de trafic de drogue atypique qui se trame à Compiègne, dans l’Oise. Plusieurs références culturelles et propres aux adolescents ont été prises pour cibles et sont devenues les icônes des petits pochons qui contiennent les drogues. Par exemple, Haribo est devenu Hashibo, Chocapic devenu Chitapic et Partoutashit pour la saga Astérix et Obélix. Une innovation marketing qui inquiète Marie-Céline Lawrysz, procureure de la République de Compiègne : « C’est sûr que c’est plus sexy qu’un sac congélation, et cela appâte les plus jeunes, reconnaît-elle dans les colonnes du Parisien , Les trafiquants savent qu’ils seront clients longtemps, car on a plus de chance de devenir dépendant à vie avant 18 ans. » …

AC pour SOFOOT.com