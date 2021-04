Des plans de sauvegarde de l'emploi de moindre ampleur en mars

Le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) initiés en mars est resté stable par rapport à février mais a concerné des entreprises plus petites avec moins de ruptures de contrats de travail, selon le ministère du Travail jeudi.

Dans son point mensuel sur le marché du travail, la Dares note que le nombre de PSE est resté stable en mars (12 dossiers initiés en moyenne chaque semaine contre 13 en février).

Dans le même temps, le nombre de ruptures de contrats de travail envisagées dans ce cadre baisse autour de 1.000 en moyenne chaque semaine en mars contre 2.700 en moyenne en février.

"Cette modération s'explique par des procédures PSE de moindre ampleur comparées aux deux mois précédents, car initiées dans des entreprises plus petites et concernant moins d'établissements", explique la Dares.

Depuis le 1er mars 2020, près de 105.500 ruptures de contrats de travail ont été envisagées. Ces ruptures envisagées concernent dans près de la moitié des cas des entreprises de 1.000 salariés ou plus, et dans près de trois cas sur dix des entreprises de moins de 250 salariés.

Le secteur de l'industrie manufacturière concentre 32% des ruptures, suivi par celui du commerce et de la réparation automobile (19%), puis par celui du transport et de l'entreposage (15%).

Près de 7.400 procédures de licenciement collectif pour motif économique hors PSE ont également été notifiées. Elles concernent dans plus de neuf cas sur dix des licenciements de moins de 10 salariés.

Par ailleurs, la Dares souligne que, sur la période allant d'août à février, le nombre d'embauches de jeunes de moins de 26 ans (en CDI et CDD de plus de trois mois) est inférieur de 8% à celui observé un an plus tôt. Le recul est de 10% pour les jeunes de moins de 30 ans.

La Dares enregistre aussi une forte hausse du nombre d'inscriptions en formation des demandeurs d'emploi. Cela s'explique par le recours accru des demandeurs d'emploi au compte personnel de formation (CPF): 115.000 inscriptions depuis le début de l'année, soit une hausse de 163 % par rapport à 2020).