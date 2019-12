Des piles boutons au goût amer pour éviter que les enfants ne les avalent

Marine vient de vivre les mois les plus angoissants de son existence. En août, la jeune Lyonnaise de 28 ans était en plein déménagement quand Neven, son fils âgé à l'époque de 10 mois, a avalé une pile bouton. « J'ai entendu le gloups de la déglutition, puis Neven s'est mis à régurgiter, se remémore la jeune femme. Julien, mon compagnon a pensé aux piles. »L'ironie de l'histoire, c'est que c'est justement parce que Julien craignait que son fils ne joue avec la télécommande et ne porte les piles à la bouche qu'il les avait placées dans une boîte en hauteur. Or la boîte est tombée... Il a fallu moins de dix secondes d'inattention pour que le petit garçon ne gobe cet objet rond, plat et brillant, également très utilisé dans les jouets.Pour limiter les risques, la marque Duracell nous annonce qu'elle va commercialiser des mini-batteries au goût amer à compter du 1er janvier « et ainsi provoquer la réaction instinctive des petits qui vont la recracher », explique Arnaud Soury-Lavergne, directeur marketing. Pour commencer, trois références, les plus vendues, sont concernées, et vendues au même prix.Des complications très gravesUne idée bête comme chou ? Oui, mais pour laquelle il a fallu faire des tests, déposer un brevet. « Notre objectif est de servir de modèle à tous les fabricants » promet l'industriel.« C'est une excellente idée ! commente le Dr Magali Labadie, responsable du centre antipoison du CHU de Bordeaux. Une fois dans l'organisme, ces piles peuvent entraîner des complications très graves : des brûlures chimiques qui peuvent perforer l'œsophage, les voies respiratoires voire provoquer des hémorragies brutales et massives. Trois enfants sont morts depuis juin 2016. » On estime d'ailleurs que chaque année plus de 1 200 visites aux urgences sont liées à l'ingestion de ces piles plates.C'est ce qu'ont fait les parents de Neven en comprenant que leur petit avait avalé une ...