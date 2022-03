Des pelouses de district à la frontière ukrainienne

Sa 28e bougie à peine soufflée, Anthony Boisset a dû faire son paquetage pour rejoindre les militaires français mobilisés par l'OTAN, non loin de la frontière roumano-ukrainienne. Brigadier-chef du quatrième régiment de chasseurs alpins de Gap, il laisse derrière lui son club de Sisteron Football Club, actuel leader de D1 du district des Alpes. Au moment où le sprint final pour la lutte à la montée vient tout juste de pointer le bout de son nez, l'équipe haut-provençale se retrouve privée de son meilleur buteur.

"Il nous a annoncé son départ un jeudi, il est parti le lundi suivant." Philippe Malheiro, coach de Sisteron