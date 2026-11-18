Des pays du Golfe attaqués après des frappes américaines contre une île iranienne

La ville de Manama, à Bahreïn, le 28 février 2025 ( AFP / Giuseppe CACACE )

Bahreïn et le Koweït ont affirmé mercredi avoir contré des attaques aériennes de l'Iran après des frappes américaines contre l'île iranienne de Qeshm, Téhéran menaçant d'une riposte "plus dévastatrice" en cas de nouveaux bombardements contre la République islamique.

Si Bahreïn a déjà été frappé ces derniers jours, le Koweït avait été épargné depuis début septembre et des habitants ne cachent pas leur angoisse.

"Les bruits des avions et des explosions ne rythmaient plus le quotidien comme avant. Mais ce qui s'est passé a ranimé notre inquiétude", témoigne Hani Mohammed, un entrepreneur égyptien de 40 ans.

Widad Mohammed, une Jordanienne, raconte avoir entendu à l'aube "des explosions" après "une intense activité aérienne". "J'ai hésité à envoyer mes enfants à l'école ce matin", dit cette mère au foyer de 48 ans.

L'armée koweïtienne a dit "contrer des attaques de drones" et a alerté la population sur de possibles explosions résultant d'interceptions par la défense antiaérienne.

L'armée iranienne a ensuite confirmé avoir lancé au Koweït des "drones de combat et kamikazes" ciblant "des systèmes de défense aérienne Patriot" et "des plateformes de lancement de drones et de missiles" américaines.

À Bahreïn, les forces armées ont indiqué avoir contré des "attaques aériennes iraniennes". Depuis vendredi, et pour la première fois depuis septembre, le royaume a été pris pour cible à quatre reprises par l'Iran.

Les deux pays du Golfe, qui accueillent une importante présence militaire américaine, avaient émis plus tôt des alertes avertissant la population d'un danger imminent.

"Plus dévastatrice"

L'Iran est prêt à une riposte "plus dévastatrice et sans limites géographiques" contre les États-Unis et leurs alliés en cas de nouvelles attaques contre son territoire, a averti le chef de l'armée iranienne, le général Amir Hatami, cité par l'agence de presse Fars.

L'Iran avait signalé mardi une attaque américaine contre l'île de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz, déjà visée début novembre.

Carte du Golfe et du détroit d’Ormuz avec zoom sur Qeshm, l'une des îles stratégiques de l’Iran dans le sud, destination touristique prisée qui serait aussi fortement militarisée, selon des analystes ( AFP / Omar KAMAL )

Un responsable militaire américain a affirmé à l'AFP que des avions de combat américains y avaient frappé "un site de lancement de missiles" des Gardiens de la Révolution, la puissante force armée de la République islamique.

Cette attaque relevait de "la légitime défense" et répondait à une "agression visant du personnel et des intérêts américains", a-t-il ajouté.

Plus tôt mardi, l'Iran avait revendiqué une attaque contre une base américaine à Bahreïn, disant y avoir visé "un système radar" en réponse aux "violations répétées de l'espace aérien iranien" par l'armée américaine. L'attaque avait été contrée, selon Bahreïn.

Sur l'autre front régional opposant les Houthis au gouvernement yéménite soutenu par Riyad, l'Arabie saoudite a annoncé mercredi avoir intercepté deux drones et deux missiles du mouvement pro-iranien, dont l'un visant sa capitale, secouée dans la matinée par une forte explosion.

Depuis la reprise en juillet du conflit au Yémen, le royaume est régulièrement visé par des attaques houthies. La coalition qu'il dirige face aux Houthis depuis 2015 les cible pour sa part de bombardements récurrents.

Risque "d'escalade dangereuse"

Le Département d'Etat américain a de nouveau appelé mercredi ses ressortissants en Arabie saoudite et à Bahreïn de faire preuve d'une "vigilance accrue".

La guerre au Moyen-Orient a été déclenchée fin février par des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, qui a ciblé en riposte les pays de la région alliés de Washington. Un cessez-le-feu a mis fin en avril aux bombardements intenses, mais la fragile entente a volé en éclats cet été, et depuis des frappes intermittentes sont échangées.

Les affrontements se concentrent dans le détroit d'Ormuz, stratégique pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.

Téhéran, qui en revendique le contrôle, cible régulièrement des navires qui tentent de le franchir sans son autorisation. Washington impose en retour un blocus des ports iraniens et sa marine escorte des pétroliers à travers cette voie.

La filiale logistique du géant pétrolier émirati Adnoc a annoncé mercredi qu'un de ses navires avait été attaqué la veille dans ce détroit, laissant un membre d'équipage porté disparu. Les autres, dont 11 ont été blessés, ont été évacués.

Alors que les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis patinent depuis des mois, la guerre au Moyen-Orient devrait être au menu d'un sommet tripartite cette semaine en Chine, entre Donald Trump et ses homologues chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine.

Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran, a fermement condamné les dernières attaques iraniennes contre ses voisins, mettant en garde contre "une escalade dangereuse".