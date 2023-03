information fournie par So Foot • 21/03/2023 à 18:20

Des pauses en Premier League durant le ramadan pour que les joueurs puissent rompre leur jeûne

La rupture la moins douloureuse sur un terrain de foot.

Selon Skysports , les instances de l’arbitrage anglais ont demandé aux responsables de la Premier League d’octroyer des pauses pendant le ramadan, lors des matchs se déroulant en début de soirée. Une demande faite pour que les joueurs qui jeûnent pendant cette période puissent le rompre à l’heure prévue. Plusieurs joueurs évoluant dans le championnat anglais bénéficieront de cette nouvelle mesure. En 2021, l’arbitre de la rencontre entre Leicester et Crystal Palace avait interrompu le jeu afin que Wesley Fofana d’un côté et Cheikhou Kouyaté de l’autre puissent rompre leur jeûne. Wesley Fofana s’était exprimé sur les réseaux sociaux après le match, en remerciant l’arbitre, Crystal Palace et la Premier League pour ce geste, ajoutant : « C’est ce qui rend le football merveilleux. » …

LB pour SOFOOT.com