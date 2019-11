Des parents et leurs cinq enfants privés d'électricité en pleine trêve hivernale

La trêve hivernale ? Dara n'y a même pas pensé. Ce père de famille de 44 ans, vivant avec sa femme Amel et leurs cinq enfants à Riedisheim (Haut-Rhin), avait en effet pris les devants en appelant son fournisseur Direct Energie (rebaptisé désormais Total Direct Energie) dès le 3 octobre. « Je lui ai fait part de notre difficulté temporaire à régler la prochaine facture avant l'échéance du 7 octobre », raconte-t-il.La famille habite un immeuble doté d'un chauffage collectif. Pas de grosses factures d'électricité donc : 109 euros tous les deux mois. « Sauf qu'en octobre, j'étais encore en recherche d'emploi, explique Dara. Et la voiture d'Amel, ma femme, était tombée en panne. Or elle en a absolument besoin pour emmener les enfants dans leurs trois écoles respectives. »Un échéancier lui a donc été proposé : la première échéance de 50 euros est réglée par carte bancaire dès le 3 octobre. « Notre interlocutrice nous a même indiqué de ne pas tenir compte des relances, que c'était automatique, précise Amel. J'ai reçu un texto de confirmation. » La seconde échéance sera, elle, réglée un mois plus tard, le 4 novembre. Pourtant ce même jour, à son retour à la maison, elle constate avec effroi qu'ils n'ont plus de courant.« Vous n'avez qu'à trouver un nouveau fournisseur »« On a d'abord pensé que c'était tout le quartier, puis peut-être juste l'immeuble, reprend son mari. Au bout d'un moment, il a bien fallu se rendre à l'évidence, on avait été coupé malgré ce qui nous avait été dit. » À ce moment, Dara, qui entre-temps a retrouvé un travail de conseiller en assurance, se trouve en formation à 800 km de là. Amel, seule avec les cinq enfants, est paniquée.« D'autant que notre aînée de 14 ans souffre d'un asthme sévère, précise-t-elle, encore très choqué par cet épisode. En cas de crise, une association locale nous a fourni un appareil électrique pour ...