Des paquets de cocaïne débarquent sur les plages de la côte Atlantique

La scène se répète. En Vendée, Gironde, Charente-Maritime ou encore dans les Landes, les gendarmes découvrent des paquets de cocaïne emballée, échoués sur les plages. Le premier mystérieux colis a été retrouvé le 18 octobre sur la plage de Saint-Jean-de-Monts, en Vendée, vers 9 h 30. La marchandise était enveloppée dans du plastique noir et de la cellophane transparente, détaille Le Figaro. Rebelote le 26 octobre, cette fois sur la plage de Saint-Hilaire-de-Riez, puis le 4 novembre encore à Saint-Jean-de-Monts.Suivront ensuite Moutiers-en-Retz ou encore La-Barre-de-Monts. Ce sont au total, quelque 40 kilos de cocaïne qui ont été retrouvés par la gendarmerie en Vendée. Tous les paquets se ressemblent et pourraient provenir d'une même cargaison. Outre l'aspect, les briques possèdent toutes une étiquette sur laquelle est écrit, au choix, « Brillante » ou « Diamante ». Des qualificatifs qui pourraient indiquer la qualité de la marchandise pour les enquêteurs, selon Le Figaro.Lire aussi EXCLUSIF. Comment la douane a infiltré un supermarché du crime sur InternetUne cocaïne très pureLes autorités sont particulièrement inquiètes. Cette cocaïne, qui se disperse à la vue de tous, serait pure à 83 %, d'après les premiers tests effectués par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. La drogue saisie ne contiendrait aucun produit pour la couper et pourrait donc poser un « très gros risque sanitaire »....