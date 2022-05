Des organisateurs de la COP 21 sanctionnés pour méconnaissance des règles des marchés publics

Trois organisateurs de la COP 21 ont été condamnés à payer des amendes de 500 à 1.000 euros pour avoir enfreint les règles des marchés publics, a annoncé vendredi la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).

Tous les trois dépendent du ministère des Affaires étrangères.

Le secrétaire général de la COP 21 et le chef du protocole devront payer une amende de 1.000 euros et le sous-directeur de la logistique, de l'interprétation et de la traduction une amende de 500 euros, indique la Cour dans un arrêté anonymisé.

Il leur est notamment reproché de ne pas avoir organisé d'appels d'offre et de mise en concurrence pour certaines prestations qui l'exigeaient.

Des circonstances aggravantes ont été retenues par la Cour, qui a considéré que les trois organisateurs "ont été conscients de la plupart des irrégularités commises ou qu'ils ont vu leur attention appelée sur ces risques".

Mais la CDBF a également reconnu que la conférence sur le climat qui a eu lieu au Bourget en 2015, donnant lieu aux Accords de Paris, "était un évènement à bien des égards exceptionnel, dont l'organisation faisait peser sur les acteurs en charge de sa préparation une obligation de résultats très lourde". La Cour a retenu cet argument comme une circonstance atténuante.