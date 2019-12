Des opposants à la réforme des retraites bloquent le domicile des parents d'une députée LREM

L'élue du Nord Anne-Laure Cattelot dénonce sur Europe 1 l'action d'une quarantaine de manifestants, dont des syndicalistes CGT et SUD-Rail, venus "bloquer une partie de la départementale devant chez (s)es parents et l'entreprise familiale gérée par (s)a sœur" au lendemain des annonces du Premier ministre sur la réforme des retraites.

La députée LREM du Nord Anne-Laure Cattelot à l'Assemblée nationale, le 21 février 2018. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

La mobilisation contre la réforme des retraites est entrée jeudi 12 décembre dans sa deuxième semaine et pourrait s'amplifier avec de nouvelles manifestations au lendemain de la présentation du projet par le Premier ministre qui, loin d'apaiser la colère, a fait basculer les syndicats réformistes dans le camp des opposants. La réforme prévoit notamment la disparition des régimes spéciaux comme celui de la SNCF, dont les quatre syndicats représentatifs (CGT, Unsa, Sud et CFDT) restent très mobilisés.

Certains manifestants s'en sont même pris directement aux élus de La République en marche (LREM). "Aujourd'hui, une quarantaine de syndicalistes et gilets jaunes ont manifesté devant le domicile de mes parents et se sont introduits sur le site de l'entreprise de ma soeur. La ligne rouge a été franchie. Rien ne justifie la violation des sphères privées et familiales", a dénoncé sur Twitter la députée du Nord Anne-Laure Cattelot.

"Une dérive"

"C'est un acte d'une grande violence , par le fait qu'il m'atteint à titre personnel par le biais de ma famille", a-t-elle dénoncé ensuite sur Europe 1. Selon elle, il s'agit d'une action inédite de la part d'un syndicat". "Ceux qui ont été identifiés sur place par des salariés sont des personnes de l'union locale de la CGT, des personnes syndiquées CGT-Cheminots, des personnes SUD-Rail et une poignée de 'gilets jaunes' qui les accompagnaient", précise-t-elle.

"Moi, ce qui m'a surtout choquée, c'est qu'autant il y a un an il y avait une espèce de chaos qui demeurait dans l'état du pays, avec des gens qui sortaient de leurs gonds à titre privé, qui bloquaient, qui interpellaient. Là, on est quand même sur des personnes qui ont un mandat syndical, qui, je pense, connaissent les méthodes du dialogue social, que ce soit un dialogue social constructif ou de confrontation, mais en tout cas ils connaissent les méthodes", dénonce-t-elle, déplorant "une dérive".

Le soutien des politiques

Mme Cattelot explique avoir décidé de ne pas porter plainte pour le moment. "J'attends de voir s'il y a des réactions et des condamnations unanimes de la classe politique et de la classe syndicale. Si je vois que la réaction est absolument décevante, je pense qu'effectivement nous le ferons", explique-t-elle.

Sur Twitter, ses collègues de la majorité le chef de file des députés Gilles Le Gendre, le délégué général de LREM Stanislas Guérini, l'ancien ministre de la Transition écologique François de Rugy lui ont témoigné leur soutien et dénoncé de telles actions, tout comme le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau ou le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand.