Des ONG et une figure des Gilets jaunes proposent une taxe carbone «juste»

Drôle de rencontre, la semaine passée, dans la « salle cyprès » à côté des congrégations catholiques maristes. Une des figures des Gilets jaunes, Priscillia Ludosky a participé avec la plate-forme d'associations écolo Réseau action climat (RAC), le Secours catholique Caritas et Oxfam à la promotion d'un outil pour réintroduire la taxe carbone. « Mais une taxe carbone juste, pas juste une taxe », glisse Quentin Parrinello, qui représentait Oxfam en jean-basket.La taxe carbone est un torchon rouge pour une grande partie des Gilets jaunes et des Français. D'ailleurs, face à la fronde jaune débutée il y a un an, le gouvernement avait « gelé » cette hausse. C'est en effet l'augmentation de la taxe liée à un prix à la pompe - diesel et essence - élevé qui avait précipité le mouvement social sur les ronds-points...Alors que se sont réunies ce week-end les 500 personnes tirées au sort de la Convention citoyenne pour le climat, qui ont notamment la taxe carbone comme sujet d'étude, les penseurs du RAC et du Secours catholique ont présenté un simulateur sur le Net grâce auquel on peut se mettre à la place des décideurs politiques et choisir les modalités de cette question ultrasensible.Redistribuer une partie de la taxeLa taxe carbone, c'est quoi ? Simplement une taxe qui s'applique sur les énergies fossiles, comme le gaz, le pétrole et leurs dérivés, qui émettent beaucoup de CO2 (son niveau actuel est de 7,5 ct d'euros par litre d'essence) qui doit décourager des solutions qui réchauffent le plus la planète en même temps qu'elle sert à financer la transition énergétique. « C'est le meilleur levier pour agir pour le climat », martèle Quentin Parrinello, pour qui « elle a été rendue injuste par des choix politiques, mais des choix politiques peuvent la rendre équitable. »Problème : telle que proposée par François de Rugy, alors ministre de l'Environnement, la taxe s'applique pour tout le ...