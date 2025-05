Des ONG colorent une fontaine en rouge à Paris pour dire "stop au bain de sang" à Gaza

Des militants pro-palestiniens manifestent devant la Fontaine des Innocents dans laquelle des litres de colorant alimentaire rouge ont été déversés, le 28 mai 2025 à Paris ( AFP / Leo VIGNAL )

Plusieurs ONG ont mené mercredi une action symbolique à Paris, où ils ont coloré en rouge l'eau d'une fontaine pour dire "stop au bain de sang" dans la bande de Gaza assiégée par Israël et dénoncer la "lenteur de la France" à agir.

"Stop au bain de sang", "Macron doit enfin agir": une poignée de militants se sont donné rendez-vous en début de matinée à la fontaine des Innocents, à Paris, où ils ont déversé plusieurs litres de colorant alimentaire rouge sur les marches du bassin et brandi des pancartes appelant les autorités à l'action face au désastre humanitaire à Gaza.

Cette opération organisée par Greenpeace France, Oxfam France, Amnesty International France, Médecins du Monde et Ekō vise à "dénoncer la lenteur d'action de la France face à l'urgence humanitaire absolue dans laquelle se trouve la population de Gaza", selon un communiqué.

"Les personnes à Gaza ont besoin de tout, c'est une question de survie", a rappelé Clémence Lagouardat, qui a coordonné la réponse humanitaire d'Oxfam à Gaza pendant cinq mois, dénonçant la "prolongation du blocage avec rien qui n'entre dans la bande de Gaza depuis bientôt presque trois mois".

Israël a repris au compte-gouttes la semaine dernière la livraison d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, après plus de deux mois d'un blocus total de l'enclave de 2,4 millions d'habitants.

"Il y a un génocide en cours et l'inaction politique devient une sorte de complicité de ce génocide. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas ce qui se passe, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant de l'ampleur des massacres (...), des risques engendrés par le blocus humanitaire face à des centaines de milliers de personnes qui peuvent mourir du jour au lendemain", a dénoncé Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.

Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, s'adresse aux médias devant la Fontaine des Innocents colorée en rouge, lors d'une manifestation de soutien au peuple palestinien, le 28 mai 2025 à Paris ( AFP / Leo VIGNAL )

Ces ONG réclament notamment aux États "ayant de l'influence sur Israël" de faire pression pour un "cessez-le-feu immédiat et durable", un "embargo complet sur les armes", un soutien aux procédures judiciaires en cours devant la Cour pénale internationale, la mise en œuvre des décisions de la Cour internationale de justice, et la "révision de l'accord d’association Union européenne-Israël".

En réponse à l'attaque sans précédent menée en Israël par des commandos du Hamas le 7 octobre 2023, l'armée israélienne mène depuis plus de 19 mois une offensive dans la bande de Gaza visant à détruire le mouvement islamiste.

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes alors enlevées, 57 restent retenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée.

Plus de 54.056 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués par la campagne de représailles israéliennes, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.