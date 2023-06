Des nouvelles rassurantes de Sergio Rico

Victime d’un grave accident de cheval le 28 mai dernier, le portier du Paris Saint-Germain Sergio Rico est sorti du coma mais toujours placé en soins intensifs à l’hôpital universitaire de Séville. Son épouse Alba Silva vient de donner des nouvelles de son mari plutôt rassurantes : « Ça s’améliore, patiemment mais petit à petit. Sergio communique. Il nous appelle par notre nom, il sait parfaitement qui nous sommes, sa mémoire est excellente. »

Elle espère prochainement une sortie de l’unité de soins intensifs pour Rico : « Le plus vite possible, je l’espère. Mais les médecins doivent être sûrs, et ils n’ont pas encore décidé. On leur fait confiance. » Alba Silva ne sait pas si son époux est conscient de l’accident qu’il a subi : « Je ne le pense pas, mais nous devrons attendre qu’il puisse vraiment s’exprimer. Nous essayons simplement, pour l’instant, de le faire se sentir bien, calme. » …

JB pour SOFOOT.com