Des nouvelles de William Saliba

Le temps est bon. Au micro de Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps a fait quelques confidences sur l’état de forme de ses joueurs avant d’affronter l’Irlande du Nord en match de préparation ce lundi à Lille.

Saliba va bien, Dembélé titulaire

Resté sur le banc face à la Côte d’Ivoire, Ousmane Dembélé sera cette fois bien présent dans le onze de départ de Didier Deschamps contre la Green and White Army . « Oui il sera titulaire comme dix autres joueurs. Ousmane fait partie des joueurs avec Désiré (Doué ndlr) et William (Saliba ndlr) qui n’ont pas été utilisés après la finale de la Ligue des champions. Je considère que c’est important aussi d’avoir une récupération sur le plan physique mais aussi psychologique », a expliqué le sélectionneur tricolore.…

LB pour SOFOOT.com