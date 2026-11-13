Des nouvelles de la dent de Désiré Doué
21 ans et plus toutes ses dents. La France a souffert en deuxième période contre l’Italie, mais elle n’est pas la seule. La dent de Désiré Doué aussi. Après un coup de coude de Davide Frattesi, le Parisien a vu sa dent déchaussée et a ensuite été remplacé quelques minutes plus tard. Au vu des images, on comprend la douleur de l’ex-Rennais.
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