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Des nouvelles d'Adama Traoré
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 11:01
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Des nouvelles d'Adama Traoré

Des nouvelles d'Adama Traoré

Seuls les joueurs de FIFA 20 se souviennent de lui. Terreur des défenses de Premier League lorsqu’il évoluait à Wolverhampton, Adama Traoré n’est pas parvenu à confirmer son statut de golgoth. Coup sur coup, l’Espagnol ne s’est pas imposé au FC Barcelone, à Fulham et à West Ham. Cet été, l’ailier aussi rapide qu’un sprinteur français sur 100m s’est lancé dans un nouveau pari : réussir au Deportivo La Corogne.

Une tête magnifique

Dans la lignée de ses dernières saisons, ses premières minutes avec le club espagnol ont été ubuesques. Entré sur la pelouse de Villlareal à la 66 e minute samedi soir, Traoré a coupé un centre pour lober le gardien Leo Roman d’une tête splendide en pleine lucarne . Problème : ce fameux Roman est son coéquipier. Adama a donc inscrit un but contre son camp pour sa grande première, portant le score à 2-1 pour Villarreal. Heureusement pour monsieur costaud, son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang a offert la victoire au Deportivo en fin de match grâce à une passe décisive et un but.…

MBC pour SOFOOT.com

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