Des nouveautés dans la liste de Galthié par Samuel Messberg (iDalgo) Ce mercredi le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé une liste de 31 joueurs pour les matchs contre le Pays de Galles et l'Irlande qui auront lieu les 24 et 31 octobre. Ntamack, Fickou et Thomas sont bien présents mais il faut aussi noter les présences de Colombe, Geraci, Tolofua, Klemenczak et Retière qui pourraient honorer leur première sélection. Penaud et Poirot (qui a pris sa retraite internationale) sont les deux seuls du XV qui avait affronté l'Ecosse en mars dernier, non-présents dans la liste aujourd'hui. Pour rappel une victoire de l'Equipe de France contre l'Irlande lors du dernier match de ce tournoi des 6 Nations pourrait offrir le titre aux Bleus en cas de contre-performance des anglais face à l'Italie. Réponse le 31 octobre.

