Des moyens et des effectifs pour la police : coup d'envoi des débats au Sénat

Des policiers marchent devant le Palais des festivals de Cannes le 16 mai 2022 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le Sénat a entamé mardi l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), qui prévoit sur cinq ans un effort financier de 15 milliards d'euros et la création de 8.500 postes de policiers et gendarmes.

Pour cette première étape au Parlement, le texte porté par Gérald Darmanin ne devrait pas rencontrer de difficultés majeures, dans un hémicycle dominé par la droite. Plus de 200 amendements ont quand même été déposés, essentiellement par la gauche.

"Nous sommes dans la continuité du réarmement du ministère de l'Intérieur", a déclaré le ministre, pour qui le texte essaye de répondre à "cinq crises" qui sont "devant nous": crise terroriste, avec une "menace terroriste d'autant plus prégnante qu'elle se modernise"; crise "d'ordre public", avec des manifestations "nouvelle formule"; crise cyber, crise de la violence et crise climatique.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pose le 11 octobre 2022 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Alors que la France s’apprête à accueillir en 2023 et 2024 deux grands événements sportifs internationaux, Coupe du monde de rugby et Jeux olympiques et paralympiques, M. Darmanin a dessiné un "scénario noir auquel il faut que nous nous préparions, qui est à la fois une attaque terroriste par exemple par un drone (...) et en même temps une attaque cyber sur les hôpitaux".

La Lopmi a été raccourcie de moitié par rapport à sa version initiale, transmise au Parlement avant l'élection présidentielle. Elle ne comprend ni dispositions sur l'immigration, ni la réforme controversée de la police judiciaire. Le sujet risque néanmoins d'animer les débats, à peine quelques jours après l'éviction du patron de la police judiciaire pour le sud de la France.

Pour l'essentiel, le projet de loi prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires de budget en cinq ans, dont "plus de la moitié, 8 milliards, consacrés au cyber et au numérique", a précisé le ministre. Le budget 2023 pour l'Intérieur s'inscrit déjà dans cette perspective, avec une hausse annoncée de +6% par rapport à 2022, à 22 milliards d'euros.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'entretient avec un policier au Parc des expositions de Vandoeuvre-les-Nancy le 21 septembre 2022 ( AFP / Jean-Christophe Verhaegen )

Le texte prévoit la création de 8.500 postes de policiers et gendarmes en cinq ans, dont "3.000 dès 2023", selon la Première ministre Elisabeth Borne.

- Rodéos urbains -

Pour lutter contre la cybercriminalité, en constante augmentation ces dernières années, le projet de loi permet les saisies d'actifs numériques comme les cryptomonnaies.

Concernant les "rançongiciels" - demandes de rançons après une cyber attaque -, il conditionne le remboursement par les assurances au dépôt d'une plainte par la victime. Trois attaques informatiques ont notamment touché ces dernières semaines des collectivités, la dernière en date étant le département de la Seine-Maritime, après l'hôpital de Corbeil-Essonnes en août et la ville de Caen fin septembre.

Le texte prévoit par ailleurs de réprimer plus sévèrement l'outrage sexiste et comporte plusieurs mesures de simplification de la procédure pénale.

Parmi les modifications apportées en commission, les sénateurs ont adopté un amendement pour aggraver les peines encourues pour les refus d'obtempérer, les rodéos urbains et les violences faites aux élus.

Le Sénat en séance, le 1er mars 2022 à Paris ( AFP / BERTRAND GUAY )

Autre modification notable: ils ont recalibré la généralisation souhaitée par le gouvernement de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) à l'ensemble des délits passibles de moins d'un an de prison.

Ils ont restreint cette extension à une liste d'une dizaine de nouveaux délits comme les tags, le délit d'entrave à la circulation, l'usage injustifié du signal d'alarme dans les trains... Un point sur lequel le ministre a indiqué se ranger.

Ils ont encore voté des amendements socialistes pour faciliter l'accueil et l'accès aux démarches en ligne des victimes en situation de handicap.

Pour les rapporteurs Marc-Philippe Daubresse (LR) et Loïc Hervé (centriste), la majorité sénatoriale ne peut pas "objectivement" s'opposer à un texte qui donne davantage de moyens à l'Intérieur.

A gauche, communistes et écologistes ont voté en commission contre le texte qui, selon le groupe CRCE à majorité communiste, "consacre une police de la répression".

Les socialistes se sont eux abstenus et réservent leur vote à ce stade pour la séance publique. Pour leur chef de file Patrick Kanner, "le texte est insuffisant mais le groupe est favorable à des moyens supplémentaires destinés à la police, élément de la sécurité républicaine."

A l'issue de la première lecture par le Sénat, un vote solennel sera organisé le 18 octobre, puis les députés plancheront à leur tour sur le texte amendé.